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В США раскрыли уязвимые места украинской армии

Несмотря на крупный объём оборонной промышленности и запасов вооружений, большая часть техники ВСУ устарела, уверены аналитики.

4 июля, 08:16
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/photos/4256951937700612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Міністерство оборони України</a></p>

Фото © Facebook/Міністерство оборони України

Украина далека от воплощения военных реформ для соответствия стандартам НАТО из-за ряда факторов, главный из которых состояние армии. Об этом говорится в отчёте исследовательской службы Конгресса США.

По оценке аналитиков, ВСУ оказались не готовы к началу конфликта в Донбассе в 2014 году из-за многолетнего халатного отношения и недостатка финансирования. Сейчас ситуация "значительно улучшилась" благодаря помощи со стороны Запада, но это не сильно приблизило Украину к стандартам НАТО.

"Несмотря на крупный объём оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте", — приводит RT цитату из документа.

Согласно отчёту, большая часть техники ВСУ представляет собой доработанные версии старых систем. Американские аналитики считают, что в армии Украины пока не удалось создать прослойку профессионального младшего командного состава из-за кадровой текучки, вызванной низкими зарплатами, нехваткой жилья для семей военнослужащих и образовательных возможностей. Также ВСУ понесли "серьёзные потери" из-за событий в Донбассе.

По оценке аналитиков, большинство украинских самолётов и систем ПВО эксплуатируется более тридцати лет. Плачевно и состояние флота. В отчёте отмечается, что после воссоединения Крыма с Россией Киев "потерял 70% судов и значительное число офицеров".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании "самой мощной армии" в Европе, если западные страны прекратят оказывать поддержку Незалежной в конфликте с республиками Донбасса. В случае необходимости Киев потратит на это "всё, что есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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