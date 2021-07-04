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Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии попал на видео

В результате происшествия никто не пострадал, а пилот убежал в неизвестном направлении.

4 июля, 09:00

Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео момента жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии. На кадрах, снятых работниками в поле, видно, как винтокрылое судно по неестественной траектории приближается к земле и в итоге падает под возгласы очевидцев.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал. Вертолёт приземлился среди одуванчиков и сильных повреждений не получил.

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Напомним, пилот после инцидента скрылся в неизвестном направлении. Его вылет не был зарегистрирован ни в одном аэропорту.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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