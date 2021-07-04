Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии попал на видео

Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео момента жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии. На кадрах, снятых работниками в поле, видно, как винтокрылое судно по неестественной траектории приближается к земле и в итоге падает под возгласы очевидцев.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, в результате происшествия никто не пострадал. Вертолёт приземлился среди одуванчиков и сильных повреждений не получил.