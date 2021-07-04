В Екатеринбурге двое школьников отравились хлором в сауне

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге выясняют обстоятельства отравления двоих детей во время посещения сауны на Вторчермете (один из жилых районов города). Ведётся доследственная проверка.

"Устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причинённого посетителям сауны, и точное число пострадавших (по предварительным сведениям, пострадали два ребёнка — девятилетний мальчик и 10-летняя девочка, состояние их здоровья вне опасности, они отпущены домой)", — говорится в сообщении следствия.

Правоохранители опрашивают очевидцев и сотрудников сауны. В ходе проверки также будет изучена документация сауны.