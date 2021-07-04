НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Екатеринбурге двое школьников отравились хлором в сауне

После посещения заведения девятилетнему мальчику и 10-летней девочке понадобилась помощь врачей.

4 июля, 09:17

Фото © Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге выясняют обстоятельства отравления двоих детей во время посещения сауны на Вторчермете (один из жилых районов города). Ведётся доследственная проверка.

"Устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причинённого посетителям сауны, и точное число пострадавших (по предварительным сведениям, пострадали два ребёнка — девятилетний мальчик и 10-летняя девочка, состояние их здоровья вне опасности, они отпущены домой)", — говорится в сообщении следствия.

Правоохранители опрашивают очевидцев и сотрудников сауны. В ходе проверки также будет изучена документация сауны.

В Новосибирске двухлетний малыш утонул в бассейне сауны, пока родители отдыхали рядом

В Новосибирске двухлетний малыш утонул в бассейне сауны, пока родители отдыхали рядом

А ранее Лайф рассказывал, как под Саратовом трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо. Малыша доставили в больницу в состоянии средней тяжести, его сначала положили в реанимацию.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Врач предупредил об опасности посещения бани после употребления алкоголя

30 декабря 2020, 14:36

Под Саратовом трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо

сегодня в 00:16

Момент жёсткой посадки вертолёта в Кабардино-Балкарии попал на видео

сегодня в 09:00

"Всю жизнь говорили, никто не умирал": Украинцы отказались считать общение на русском языке "зрадой"

сегодня в 09:05

Стали известны самые простые способы заработать миллион долларов, которым позавидуют даже олигархи

сегодня в 09:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1