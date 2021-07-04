В Госдуме сочли безграмотным сравнение Российской армии с автомобилем "Запорожец"

Также не совсем верно сопоставление вооружённых сил с электрокарами Tesla, ведь это дорогостоящие, но ненадёжные машины, уточнил депутат.

Сравнение армии России с автомобилем "Запорожец" является безграмотным, ведь эту машину никогда в РФ не собирали. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Видимо, американский военный безграмотный. Автомобиль "Запорожец" никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus", — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат также заметил, что сравнение вооружённых сил с электрокарами Tesla не совсем верно, ведь это дорогостоящие, но абсолютно ненадёжные машины. Российская же армия является настоящим сплавом передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как силы НАТО — это напыщенность и исключительно служба за деньги. Кроме того, заметил Шеремет, ВС РФ несут миссию защиты своих территорий и миротворчества, а НАТО — агрессию.

Подобное сравнение ранее сделал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в ходе общения с украинской прессой. По его мнению, сопоставлять военные силы России и НАТО — всё равно что сравнивать "Запорожец" и Tesla.