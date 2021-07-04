Россиянам рассказали о надвигающейся семидневной жаре

На следующей неделе жителей Центральной России ожидает погода "миллион на миллион" с отсутствием ветра, ясным небом и идеальной видимостью. При этом давление также будет повышенным, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России пройдёт под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом", — приводит его слова РИА "Новости".

Синоптик уточнил, что к концу недели температурный фон будет на пять-семь градусов выше положенного по многолетней норме июля, а показания барометров стремительно вырастут к концу рабочих дней, достигнув уровня 757 миллиметров ртутного столба. Как заметил Тишковец, это сразу на 12 единиц выше нормы, а сравнить подобное можно с погружением в шахту глубиной более 100 метров. Также прогнозируется ухудшение экологической ситуации в связи с увеличением концентрации CO2 из-за отсутствия турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя.

Однако "время жизни" знойного антициклона ограничится максимум неделей и повторения длительной засухи 2010 года не будет, добавил Тишковец.