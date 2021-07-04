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Двое полицейских пострадали из-за столкновений с футбольными фанатами в Лондоне

Кроме того, девять активных болельщиков были арестованы. Троих из них подозревают в нападении на правоохранителей.

4 июля, 10:09

В результате столкновения полицейских с фанатами сборной Англии по футболу в Лондоне два представителя сил правопорядка пострадали. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным телеканала, центром празднования выхода британской команды в полуфинал Евро-2020 стал Лестер-сквер. В какой-то момент у фанатов произошли отдельные стычки с полицейскими, в результате которых два сотрудника правоохранительных органов пострадали.

Кроме того, девять человек были арестованы, трое из них подозреваются в нападении на полицейских.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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