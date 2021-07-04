Двое полицейских пострадали из-за столкновений с футбольными фанатами в Лондоне

Highlights from today’s battle between London’s Met Police (mask wankers) and England fans in Leicester Square.



Cc paulbrown_uk

Tommy Robinson telegram pic.twitter.com/hRfGPER5Uu — Tony 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧✌🏻 (@TRFlAGSHAGGER) July 4, 2021

В результате столкновения полицейских с фанатами сборной Англии по футболу в Лондоне два представителя сил правопорядка пострадали. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным телеканала, центром празднования выхода британской команды в полуфинал Евро-2020 стал Лестер-сквер. В какой-то момент у фанатов произошли отдельные стычки с полицейскими, в результате которых два сотрудника правоохранительных органов пострадали.

Кроме того, девять человек были арестованы, трое из них подозреваются в нападении на полицейских.