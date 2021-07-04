Двое полицейских пострадали из-за столкновений с футбольными фанатами в Лондоне
Кроме того, девять активных болельщиков были арестованы. Троих из них подозревают в нападении на правоохранителей.
Highlights from today’s battle between London’s Met Police (mask wankers) and England fans in Leicester Square.— Tony 🏴🇬🇧✌🏻 (@TRFlAGSHAGGER) July 4, 2021
Cc paulbrown_uk
Tommy Robinson telegram pic.twitter.com/hRfGPER5Uu
В результате столкновения полицейских с фанатами сборной Англии по футболу в Лондоне два представителя сил правопорядка пострадали. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным телеканала, центром празднования выхода британской команды в полуфинал Евро-2020 стал Лестер-сквер. В какой-то момент у фанатов произошли отдельные стычки с полицейскими, в результате которых два сотрудника правоохранительных органов пострадали.
Кроме того, девять человек были арестованы, трое из них подозреваются в нападении на полицейских.
Ранее Лайф сообщал, что сборная Англии в четвертьфинале Евро-2020 разгромила команду Украины 4:0 и вышла в следующую стадию. Соперником команды Гарета Саутгейта в полуфинале станет сборная Дании.
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