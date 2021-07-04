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Изменение симптомов заражения ковидом объяснили способностью вируса "маскироваться"

Даже обычный насморк может свидетельствовать об инфекции, поэтому при первых признаках лучше обратиться к специалистам.

4 июля, 10:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коронавирусная инфекция научилась "маскироваться" под сезонные вирусные заболевания, в связи с чем изменились основные симптомы заболевания. Как объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, потеря обоняния теперь отошла на второй план.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", — приводит его слова РИА "Новости".

Теперь среди основных признаков заражения ковидом — насморк, боль в горле и кишечные расстройства. Это затрудняет возможность отличить коронавирус от обычной простуды и требует обращения к специалистам при появлении подходящих симптомов.

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Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не надо опасаться антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Речь идёт о процессе, который протекает в организме после прививки и якобы усиливает инфекцию, так как вредоносные клетки проникают в иммунную систему.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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