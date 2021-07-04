Изменение симптомов заражения ковидом объяснили способностью вируса "маскироваться"

Коронавирусная инфекция научилась "маскироваться" под сезонные вирусные заболевания, в связи с чем изменились основные симптомы заболевания. Как объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, потеря обоняния теперь отошла на второй план.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", — приводит его слова РИА "Новости".

Теперь среди основных признаков заражения ковидом — насморк, боль в горле и кишечные расстройства. Это затрудняет возможность отличить коронавирус от обычной простуды и требует обращения к специалистам при появлении подходящих симптомов.