Изменение симптомов заражения ковидом объяснили способностью вируса "маскироваться"
Даже обычный насморк может свидетельствовать об инфекции, поэтому при первых признаках лучше обратиться к специалистам.
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Коронавирусная инфекция научилась "маскироваться" под сезонные вирусные заболевания, в связи с чем изменились основные симптомы заболевания. Как объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков, потеря обоняния теперь отошла на второй план.
"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", — приводит его слова РИА "Новости".
Теперь среди основных признаков заражения ковидом — насморк, боль в горле и кишечные расстройства. Это затрудняет возможность отличить коронавирус от обычной простуды и требует обращения к специалистам при появлении подходящих симптомов.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не надо опасаться антителозависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Речь идёт о процессе, который протекает в организме после прививки и якобы усиливает инфекцию, так как вредоносные клетки проникают в иммунную систему.
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