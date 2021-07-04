В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули ему в лицо из перцового баллончика
Парень пытался убежать от преследователей, но они его догнали. В результате нападения он также лишился телефона.
В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули в лицо из перцового баллончика. Видео © LIFE
Компания молодых людей напала на курьера в Колпино и ограбила. По данным источника Лайфа, они достали еду у него из сумки, а напоследок ещё и брызнули в лицо из перцового баллончика. Сейчас подозреваемых ищут. Известно, что их было пятеро — четверо парней и одна девушка.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как парень пытается убежать от преследователей. Однако уйти ему не удалось. Нападение произошло около 04:00 на улице Тверской в Колпино. В полицию обратился 32-летний мужчина, который сообщил, что группа неизвестных брызнула ему в лицо из баллончика. После этого пострадавшего ограбили: у него забрали мобильный телефон и половину заказа, который он нёс клиенту.
А ранее Лайф рассказывал, как в Перми подросток напал с ножом на школьника и убил его. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления по статье "Убийство малолетнего".
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