Подозреваемый в убийстве самарского адвоката Сокирской задержан

Подозреваемый в расправе над самарским адвокатом Екатериной Сокирской (Пузиковой) Алексей Рясков задержан в Самарской области. Как стало известно Лайфу, к правоохранителям обратились жители села Торновое Волжского района, сообщив о местонахождении мужчины.

По их словам, неизвестный начал стучаться в дома. Рясков был практически голый и в неадекватном состоянии. Жители села дали ему одежду и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что это объявленный в розыск Рясков. Он на вопрос, за что его разыскивают, сказал, что это долгая история, а также утверждал, что приехал в село на катере.