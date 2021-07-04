Подозреваемый в убийстве самарского адвоката Сокирской задержан
Он попытался спрятаться в одном из сёл, однако местные жители вызвали полицию.
Алексей Рясков. Фото © LIFE
Подозреваемый в расправе над самарским адвокатом Екатериной Сокирской (Пузиковой) Алексей Рясков задержан в Самарской области. Как стало известно Лайфу, к правоохранителям обратились жители села Торновое Волжского района, сообщив о местонахождении мужчины.
По их словам, неизвестный начал стучаться в дома. Рясков был практически голый и в неадекватном состоянии. Жители села дали ему одежду и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что это объявленный в розыск Рясков. Он на вопрос, за что его разыскивают, сказал, что это долгая история, а также утверждал, что приехал в село на катере.
Напомним, что тело 32-летней вдовы самарского банкира Дмитрия Пузикова, отравленного в 2012 году, с ножевыми ранениями обнаружил её отец. Известно, что накануне трагедии Екатерина прилетела из Краснодара. Первым в списке подозреваемых в убийстве Сокирской стал её экс-возлюбленный, который накануне трагедии опубликовал неоднозначное заявление. Как Лайфу сообщил источник, в скором времени правоохранители планируют нанести ему визит и провести обыск в квартире, где он живёт.
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