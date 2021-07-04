Украина приняла на вооружение ракетный комплекс для "уничтожения" Крымского моста

В День ВМС Украины лидер страны Владимир Зеленский объявил о том, что ракетный комплекс "Нептун" прошёл государственные испытания и принят на вооружение. Текст речи главы государства опубликован на официальном сайте.

"Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс "Нептун", который позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей", — сказал лидер Незалежной.

Профессора российских академий наук считают, что "Нептун" — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам ракета. Она является версией советских Х-35. По мнению экспертов, "Нептун" может представлять опасность, однако Россия может ей противостоять.