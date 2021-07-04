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Украина приняла на вооружение ракетный комплекс для "уничтожения" Крымского моста

Киевские власти неоднократно говорили о том, что это оружие может стать серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях.

4 июля, 14:41
<p>Ракета "Нептун". Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptune_cruise_missile_05.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ракета "Нептун". Фото © Wikipedia

В День ВМС Украины лидер страны Владимир Зеленский объявил о том, что ракетный комплекс "Нептун" прошёл государственные испытания и принят на вооружение. Текст речи главы государства опубликован на официальном сайте.

"Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс "Нептун", который позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Чёрного и Азовского морей", — сказал лидер Незалежной.

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Профессора российских академий наук считают, что "Нептун" — дозвуковая, легко сбиваемая и значительно устаревшая по современным меркам ракета. Она является версией советских Х-35. По мнению экспертов, "Нептун" может представлять опасность, однако Россия может ей противостоять.

К слову, в Киеве неоднократно заявляли, что "Нептун" якобы может уничтожить Крымский мост, а также станет серьёзным фактором сдерживания России в Чёрном и Азовском морях. Ранее на Украине назвали стоимость данного ракетного комплекса.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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