Съезд партии "Яблоко" утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму
В основном проходные места заняли молодые люди до 40 лет, сооснователь партии Григорий Явлинский ранее отказался от баллотирования.
Фото © Сайт партии "Яблоко"
Предвыборный съезд партии "Яблоко" утвердил списки кандидатов в Госдуму восьмого созыва, в общефедеральную часть вошёл лишь председатель Николай Рыбаков. Об этом сообщается на сайте партии.
В 90 региональных групп вошли 310 человек, также был согласован список из 161 кандидата по одномандатным округам. Отмечается, что проходные места заняли молодые люди до 40 лет.
"Российской политике много чего не хватает, но главное, ей не хватает человечности и искренности, а также веры в то, что обычные люди могут добиваться успеха в политике в нашей стране", — сказал председатель партии Рыбаков, заметив, что задача на выборах будет состоять в том, чтобы вернуть 17-летним молодым людям надежду на будущее в своей стране.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты Заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.
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