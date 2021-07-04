Съезд партии "Яблоко" утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму

В основном проходные места заняли молодые люди до 40 лет, сооснователь партии Григорий Явлинский ранее отказался от баллотирования.

Предвыборный съезд партии "Яблоко" утвердил списки кандидатов в Госдуму восьмого созыва, в общефедеральную часть вошёл лишь председатель Николай Рыбаков. Об этом сообщается на сайте партии.

В 90 региональных групп вошли 310 человек, также был согласован список из 161 кандидата по одномандатным округам. Отмечается, что проходные места заняли молодые люди до 40 лет.

"Российской политике много чего не хватает, но главное, ей не хватает человечности и искренности, а также веры в то, что обычные люди могут добиваться успеха в политике в нашей стране", — сказал председатель партии Рыбаков, заметив, что задача на выборах будет состоять в том, чтобы вернуть 17-летним молодым людям надежду на будущее в своей стране.