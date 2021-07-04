В Федерации мигрантов возмутились из-за слов главы "Мираторга" о способе повысить зарплаты в РФ

Идея ограничить квоты на трудовых мигрантов в России, предложенная президентом компании "Мираторг" Виктором Линником, говорит о незнании вопроса, ведь 99% всех мигрантов приезжают в страну из стран СНГ, для которых не существует квотирования. Об этом заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

"99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются. У нас есть квотирование только для визовиков, которых приезжает где-то 1% от всех мигрантов", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Коженов объяснил, что мигранты зарабатывают больше, чем местные, потому что помимо средств на проживание им нужно отправить деньги домой. Сейчас в России приезжие, которые хорошо работают, имеют высокий доход, уточнил глава федерации.