В Федерации мигрантов возмутились из-за слов главы "Мираторга" о способе повысить зарплаты в РФ
Миллиардер ранее предложил скорректировать в стране программу по ввозу иностранной рабочей силы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Идея ограничить квоты на трудовых мигрантов в России, предложенная президентом компании "Мираторг" Виктором Линником, говорит о незнании вопроса, ведь 99% всех мигрантов приезжают в страну из стран СНГ, для которых не существует квотирования. Об этом заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
"99% трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются. У нас есть квотирование только для визовиков, которых приезжает где-то 1% от всех мигрантов", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Коженов объяснил, что мигранты зарабатывают больше, чем местные, потому что помимо средств на проживание им нужно отправить деньги домой. Сейчас в России приезжие, которые хорошо работают, имеют высокий доход, уточнил глава федерации.
Ранее в Росстате сообщили о снижении безработицы и росте реальной зарплаты россиян. Общий уровень безработицы в стране постепенно приближается к допандемийному уровню — в марте 2020 года 3,485 миллиона человек имели статус безработного (в мае текущего года — 3,685 миллиона человек).
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