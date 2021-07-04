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Ещё один наш в Европе: "Краснодар" продал российского форварда в датский клуб

Правда, следующий сезон он проведёт в составе самарских "Крыльев Советов", куда перейдёт на правах аренды.

4 июля, 14:00
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Футбольный клуб "Вайле" из чемпионата Дании подписал полноценный контракт с российским нападающим "Краснодара" Германом Онугхой. Об этом говорится в сообщении на сайте "быков".

За все команды "Краснодара" он провёл в сумме 64 официальных матча, в которых отметился 20 забитыми мячами. Зимой этого года он перешёл на правах аренды в "Вайле", в составе которого провёл 19 матчей и забил пять голов.

"Руководство ФК "Краснодар" благодарит Германа за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере!" — говорится в сообщении.

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По информации "Чемпионата", сумма трансфера составила 600 тысяч евро. При этом Онугха следующий сезон проведёт в самарских "Крыльях Советов", которые арендовали нападающего.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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