Ещё один наш в Европе: "Краснодар" продал российского форварда в датский клуб
Правда, следующий сезон он проведёт в составе самарских "Крыльев Советов", куда перейдёт на правах аренды.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Футбольный клуб "Вайле" из чемпионата Дании подписал полноценный контракт с российским нападающим "Краснодара" Германом Онугхой. Об этом говорится в сообщении на сайте "быков".
За все команды "Краснодара" он провёл в сумме 64 официальных матча, в которых отметился 20 забитыми мячами. Зимой этого года он перешёл на правах аренды в "Вайле", в составе которого провёл 19 матчей и забил пять голов.
"Руководство ФК "Краснодар" благодарит Германа за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере!" — говорится в сообщении.
По информации "Чемпионата", сумма трансфера составила 600 тысяч евро. При этом Онугха следующий сезон проведёт в самарских "Крыльях Советов", которые арендовали нападающего.
Футбол. Интересное по теме
"Это очень дорого": Семак пожаловался, что "Зенит" не может позволить себе покупать сильных российских футболистов
сегодня в 13:28
"Не обидно": Смолов заявил, что слышал слова Черчесова о невызове в сборную из-за поста в Instagram
сегодня в 12:21
Турнир продолжается: Российский арбитр Карасёв назначен резервным судьёй на матч 1/2 финала Евро-2020
сегодня в 11:59
Комментариев: 0