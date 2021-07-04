Футбольный клуб "Вайле" из чемпионата Дании подписал полноценный контракт с российским нападающим "Краснодара" Германом Онугхой. Об этом говорится в сообщении на сайте "быков".

За все команды "Краснодара" он провёл в сумме 64 официальных матча, в которых отметился 20 забитыми мячами. Зимой этого года он перешёл на правах аренды в "Вайле", в составе которого провёл 19 матчей и забил пять голов.

"Руководство ФК "Краснодар" благодарит Германа за годы сотрудничества и желает успехов в его дальнейшей профессиональной карьере!" — говорится в сообщении.