"Не обидно": Смолов заявил, что слышал слова Черчесова о невызове в сборную из-за поста в Instagram
Наставник национальной сборной до последнего хотел пригласить форварда, однако он не знал, как тот справится с ролью запасного.
Фото © ФК "Локомотив"
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в беседе с "Матч ТВ" отреагировал на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова о его невызове в национальную команду из-за поста в "Инстаграме".
"Конечно слышал. Все слышали. Нет (не обидно. — Прим. Лайфа)", — отметил Смолов.
"Это была маленькая слабость": Черчесов объяснил, что не вызвал Смолова в сборную из-за поста в Instagram
Напомним, нападающий Фёдор Смолов не попал в расширенный список сборной на Евро-2020 и отреагировал на это матерным постом в соцсетях. Как заявил на пресс-конференции после турнира Станислав Черчесов, именно эта публикация и стала причиной того, что нападающий не попал в итоговый список. При этом изначально он был за Смолова, но не знал, как тот справится с ролью запасного.
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