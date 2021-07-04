Напомним, нападающий Фёдор Смолов не попал в расширенный список сборной на Евро-2020 и отреагировал на это матерным постом в соцсетях. Как заявил на пресс-конференции после турнира Станислав Черчесов, именно эта публикация и стала причиной того, что нападающий не попал в итоговый список. При этом изначально он был за Смолова, но не знал, как тот справится с ролью запасного.