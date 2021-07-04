"С такой поддержкой нам под силу всё": Лидер сборной Украины поблагодарил болельщиков после разгрома на Евро-2020
Напомним, команда Андрея Шевченко в Риме крупно уступила англичанам и завершила борьбу на турнире.
Фото © Chris Ricco — UEFA / UEFA via Getty Images
Лидер и главная звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко после разгромного поражения от Англии поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу всего чемпионата.
"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу всё! Спасибо за веру и за то, что были с нами в моменты взлётов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь. Спасибо, Украина!" — написал Зинченко в своём инстаграме.
Напомним, подопечные Андрея Шевченко дошли до четвертьфинала Евро-2020, где разгромно проиграли Англии — 0:4. Для футболистов из Незалежной это является лучшим достижением на чемпионатах Европы. До этого они ни разу не выходили в плей-офф.
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