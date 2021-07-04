НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"С такой поддержкой нам под силу всё": Лидер сборной Украины поблагодарил болельщиков после разгрома на Евро-2020

Напомним, команда Андрея Шевченко в Риме крупно уступила англичанам и завершила борьбу на турнире.

4 июля, 10:34
<p>Фото © Chris Ricco — UEFA / UEFA via Getty Images</p>

Фото © Chris Ricco — UEFA / UEFA via Getty Images

Лидер и главная звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко после разгромного поражения от Англии поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу всего чемпионата.

"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу всё! Спасибо за веру и за то, что были с нами в моменты взлётов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь. Спасибо, Украина!" — написал Зинченко в своём инстаграме.

"Сожалеем, больно, но не стыдно": Зеленский прокомментировал разгром сборной на Евро-2020

"Сожалеем, больно, но не стыдно": Зеленский прокомментировал разгром сборной на Евро-2020

Напомним, подопечные Андрея Шевченко дошли до четвертьфинала Евро-2020, где разгромно проиграли Англии — 0:4. Для футболистов из Незалежной это является лучшим достижением на чемпионатах Европы. До этого они ни разу не выходили в плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Двое полицейских пострадали из-за столкновений с футбольными фанатами в Лондоне

сегодня в 10:09

"Выдающаяся игра": Британский премьер прокомментировал разгром Украины Англией на Евро-2020

вчера в 22:23

Почти половина мероприятий Олимпиады в Токио может пройти без зрителей

сегодня в 07:33

СМИ: США готовятся к долгой и тяжёлой войне с Россией и Китаем

сегодня в 10:55

Девушка проверила, что будет, если не отвечать парню на признания в любви, и его реакция бесподобна

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1