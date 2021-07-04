Российский арбитр Сергей Карасёв продолжит работу на Евро-2020. Судья из Москвы получил назначение на полуфинальную игру между Испанией и Италией.

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Добавим, что для Карасёва это станет шестая игра на турнире и третья в качестве резервного судьи. До этого он отработал на матче Чехия — Дания в таком же статусе.