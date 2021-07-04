Турнир продолжается: Российский арбитр Карасёв назначен резервным судьёй на матч 1/2 финала Евро-2020
Главным на этой встрече станет немец Феликс Брых, а помогут ему соотечественники — Марк Борш и Штефан Лупп.
Фото © ТАСС/Донат Сорокин
Российский арбитр Сергей Карасёв продолжит работу на Евро-2020. Судья из Москвы получил назначение на полуфинальную игру между Испанией и Италией.
Главным арбитром встречи назначен немец Феликс Брых. Помогут ему соотечественники — Марк Борш и Штефан Лупп.
Добавим, что для Карасёва это станет шестая игра на турнире и третья в качестве резервного судьи. До этого он отработал на матче Чехия — Дания в таком же статусе.
Евро-2020. Главное по теме
"С такой поддержкой нам под силу всё": Лидер сборной Украины поблагодарил болельщиков после разгрома на Евро-2020
сегодня в 10:34
Двое полицейских пострадали из-за столкновений с футбольными фанатами в Лондоне
сегодня в 10:09
"Выдающаяся игра": Британский премьер прокомментировал разгром Украины Англией на Евро-2020
вчера в 22:23
Комментариев: 0