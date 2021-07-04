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"Необходимо принимать меры": Главный тренер "Зенита" вновь раскритиковал лимит на легионеров в РПЛ

По его мнению, ужесточение этого правила может привести к серьёзному ухудшению положения отечественных клубов на европейской арене.

4 июля, 11:33
<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/49991/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов</a></p>

Фото © ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в очередной раз раскритиковал лимит на легионеров, который есть в РПЛ. По его мнению, руководителям РФС в скором времени нужно будет принимать важное решение.

По словам Семака, ужесточение лимита может привести к тому, что российский клубный футбол может опуститься ещё ниже, так как зачастую лидерами наших команд являются представители других стран. Заменить их равноценными по классу россиянами в самое ближайшее время будет крайне сложно.

Он виноват, но он не виноват: РФС поставил Черчесову "двойку", но не признал ответственным за провал на Евро

Он виноват, но он не виноват: РФС поставил Черчесову "двойку", но не признал ответственным за провал на Евро

"Руководству российского футбола предстоит принять очень важное решение. В теории, конечно, можно вообще отказаться от легионеров, но тогда, на мой взгляд, мы вновь начнем с самых низов, а наша конкурентоспособность в Европе станет еще меньше. Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры", — заявил Семак в беседе с bobsoccer.ru.

Напомним, после вылета нашей сборной с Евро-2020 чиновники в РФС заговорили о возможном ужесточении лимита на легионеров, который сохраняется в РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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