Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак в очередной раз раскритиковал лимит на легионеров, который есть в РПЛ. По его мнению, руководителям РФС в скором времени нужно будет принимать важное решение.

По словам Семака, ужесточение лимита может привести к тому, что российский клубный футбол может опуститься ещё ниже, так как зачастую лидерами наших команд являются представители других стран. Заменить их равноценными по классу россиянами в самое ближайшее время будет крайне сложно.

"Руководству российского футбола предстоит принять очень важное решение. В теории, конечно, можно вообще отказаться от легионеров, но тогда, на мой взгляд, мы вновь начнем с самых низов, а наша конкурентоспособность в Европе станет еще меньше. Лимит показал, что ничего хорошего в нем нет: футбол и на уровне клубов, и на уровне сборной стал слабее. Естественно, сейчас необходимо принимать какие-то меры", — заявил Семак в беседе с bobsoccer.ru.