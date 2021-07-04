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"Это очень дорого": Семак пожаловался, что "Зенит" не может позволить себе покупать сильных российских футболистов

При этом и иностранных легионеров чемпион страны пригласить не может из-за отсутствия свободных мест в заявке команды.

4 июля, 13:28
<p>Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/49613/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов</a></p>

Фото © ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пожаловался, что команда не может позволить себе покупать сильных российских игроков из-за их высокой стоимости.

"У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров", — заявил Семак.

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При этом наставник готов работать с теми игроками, которые уже имеются в клубе. Сейчас есть понимание, какие футболисты нужны команде и кто находится на просмотре.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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