"Это очень дорого": Семак пожаловался, что "Зенит" не может позволить себе покупать сильных российских футболистов
При этом и иностранных легионеров чемпион страны пригласить не может из-за отсутствия свободных мест в заявке команды.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак пожаловался, что команда не может позволить себе покупать сильных российских игроков из-за их высокой стоимости.
"У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров", — заявил Семак.
При этом наставник готов работать с теми игроками, которые уже имеются в клубе. Сейчас есть понимание, какие футболисты нужны команде и кто находится на просмотре.
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