Появилось видео с "пьяным" Порошенко после матча Украины
Сборная дошла до четвертьфинала Евро-2020, где разгромно проиграла Англии — 0:4. Для футболистов из Незалежной это является лучшим достижением на чемпионатах Европы.
Выступление Порошенко после матча Украины © Петро Порошенко
В Сети активно обсуждают состояние Петра Порошенко после поражения Украины в матче с Англией на Евро-2020. Пользователи считают, что экс-лидер Незалежной говорит на видео несвязно из-за большого количества выпитого алкоголя.
"Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже", — пишут в комментариях.
"Он еле держится на ногах", — отмечает другой пользователь.
Многие комментаторы поддержали экс-президента, похвалили сборную и поблагодарили за подаренные эмоции. Их не смущает, что Порошенко мог выпить после поражения сборной.
"Это президент, который не спал всю ночь, переживал вместе с народом за нашу сборную. Единственный, при котором мне не было стыдно, что я за него голосовала!" — написала болельщица.
Ранее лидер и главная звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко после разгромного поражения от Англии поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу всего чемпионата.
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