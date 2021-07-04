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Появилось видео с "пьяным" Порошенко после матча Украины

Сборная дошла до четвертьфинала Евро-2020, где разгромно проиграла Англии — 0:4. Для футболистов из Незалежной это является лучшим достижением на чемпионатах Европы.

4 июля, 13:12

Выступление Порошенко после матча Украины © Петро Порошенко

В Сети активно обсуждают состояние Петра Порошенко после поражения Украины в матче с Англией на Евро-2020. Пользователи считают, что экс-лидер Незалежной говорит на видео несвязно из-за большого количества выпитого алкоголя.

"Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже", пишут в комментариях.

"Он еле держится на ногах", — отмечает другой пользователь.

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Многие комментаторы поддержали экс-президента, похвалили сборную и поблагодарили за подаренные эмоции. Их не смущает, что Порошенко мог выпить после поражения сборной.

"Это президент, который не спал всю ночь, переживал вместе с народом за нашу сборную. Единственный, при котором мне не было стыдно, что я за него голосовала!" — написала болельщица.

Ранее лидер и главная звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко после разгромного поражения от Англии поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу всего чемпионата.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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