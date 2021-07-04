Похититель ребёнка в Нижнем Новгороде заявил, что искупал его из жалости

В Нижнем Новгороде арестован 51-летний Виктор Л., который увёл чужого ребёнка с детской площадки и искупал дома. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, мужчина заявил на допросе, что просто пожалел семилетнего малыша.

По словам Виктора, он проходил мимо детской площадки и увидел чумазого мальчика, который играл в одиночестве. Мужчине стало его жалко, и он подошёл, чтобы спросить, не хочет ли ребёнок есть. На этот вопрос малыш ответил утвердительно, и тогда Виктор пригласил его к себе. Когда мужчина вместе с мальчиком направились в квартиру, подростки попытались остановить их, сказав, что это чужой ребёнок. На что подозреваемый послал детей и "сказал, что он педофил".

В этот момент дома находилась сожительница Виктора. Она маленькому гостю не удивилась. Женщина сообщила полицейским, что мужчина очень сердобольный и раньше приводил домой бабушек и дедушек. Задержанный же помыл ребёнка, обернул в полотенце и дал булочку, а одежду кинул в стиральную машину. После этого в его квартиру начали ломиться родители и полицейские.

Следов насилия на мальчике не нашли. В отношении Виктора Л. возбуждено уголовное дело по ст. 126 (похищение).