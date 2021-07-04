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Песков объяснил, чем Байден отличается от Путина

По мнению представителя Кремля, американский лидер даже не может призывать к хорошим отношениям с Москвой.

4 июля, 12:20
<p>Фото © Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images</p>

Фото © Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

Президент Соединённых Штатов обременён другими ветвями власти и мнением политического истеблишмента, который не допускает конструктива в отношениях с Москвой. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Второе, это проблема, с которой неоднократно уже мы сталкивались. Дело в том, что президент Путин, он, когда он что-то говорит, он это и имеет в виду. И когда он это имеет в виду, он потом это реализует в жизнь, по возвращении домой", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Песков — об отношениях с США после саммита в Женеве: О разрядке пока говорить рано

Песков — об отношениях с США после саммита в Женеве: О разрядке пока говорить рано

Напомним, переговоры Путина и Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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