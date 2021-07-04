Песков: Пример Турции показывает, что члены НАТО могут сотрудничать с Россией
Это важно для обеспечения региональной безопасности, которую сам по себе альянс не несёт, отметил представитель Кремля.
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Выстраивание отношений России и НАТО на ультимативных условиях невозможно, в этом вопросе должен присутствовать диалог. Ярким примером такого является взаимодействие Москвы и Анкары, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией всё-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать и нужно выстраивать партнёрские отношения", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
При этом представитель Кремля уточнил, что Североатлантический альянс не несёт стабильности на континенте и является элементом дестабилизации. Однако он выразил надежду, что участники альянса, несмотря на непререкаемую дисциплину и подчинение США, смогут сохранить суверенность и занять ответственную позицию для обеспечения региональной безопасности, поэтому отношения РФ и Турции очень важны. Песков также сравнил НАТО с автоматом Калашникова, который не может быть ничем, кроме как автоматом Калашникова, так и НАТО не может быть ничем, кроме как блоком, создававшимся лишь для противостояния.
Ранее Лайф рассказывал, что российские самолёты отработали удары по кораблям на фоне учений НАТО в Чёрном море. Они поодиночке и в парах заходили на боевой курс. Роль условного противника играли два российских БДК.
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