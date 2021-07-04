Песков: Пример Турции показывает, что члены НАТО могут сотрудничать с Россией

"Действительно, Турция является страной НАТО, но одновременно наши отношения с Турцией всё-таки являются примером того, что даже с членами НАТО, в лице Турции, можно выстраивать и нужно выстраивать партнёрские отношения", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом представитель Кремля уточнил, что Североатлантический альянс не несёт стабильности на континенте и является элементом дестабилизации. Однако он выразил надежду, что участники альянса, несмотря на непререкаемую дисциплину и подчинение США, смогут сохранить суверенность и занять ответственную позицию для обеспечения региональной безопасности, поэтому отношения РФ и Турции очень важны. Песков также сравнил НАТО с автоматом Калашникова, который не может быть ничем, кроме как автоматом Калашникова, так и НАТО не может быть ничем, кроме как блоком, создававшимся лишь для противостояния.