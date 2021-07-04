Песков заявил о необходимости жёстких мер в период пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с пандемией ковида придётся жить ещё какое-то время. А это, по его словам, требует от властей достаточно жёстких мер, а также ответственности в плане вакцинации.

"Ковидное время, очевидно, что эта та реальность, с которой нам придется ещё жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жёстких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам официального представителя Кремля, необходимо адаптироваться к чрезвычайной ситуации, подстраивая жизнь под те условия, которые диктует эта угроза. Песков также отметил, что в период пандемии в отношениях между государствами стало меньше "классической дипломатии". В связи с этим он пожелал, "чтобы в мире было больше дипломатии и за счёт этого меньше работы у министров обороны и у спецслужб".