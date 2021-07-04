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Песков заявил о необходимости жёстких мер в период пандемии коронавируса

Официальный представитель Кремля отметил, что гражданам страны следует осознавать свою ответственность в плане вакцинации.

4 июля, 11:55
<p>Фото © ТАСС/Максим Киселев</p>

Фото © ТАСС/Максим Киселев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с пандемией ковида придётся жить ещё какое-то время. А это, по его словам, требует от властей достаточно жёстких мер, а также ответственности в плане вакцинации.

"Ковидное время, очевидно, что эта та реальность, с которой нам придется ещё жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жёстких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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По словам официального представителя Кремля, необходимо адаптироваться к чрезвычайной ситуации, подстраивая жизнь под те условия, которые диктует эта угроза. Песков также отметил, что в период пандемии в отношениях между государствами стало меньше "классической дипломатии". В связи с этим он пожелал, "чтобы в мире было больше дипломатии и за счёт этого меньше работы у министров обороны и у спецслужб".

Ранее Лайф писал, что в России за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев ковида, это максимум со 2 января. Больше всего заражённых в Москве — 5747 человек, Московской области — 1889, Санкт-Петербурге — 1151. За сутки 15 484 пациента выписаны из больниц в связи с выздоровлением. За это же время в стране зарегистрировали 663 смерти из-за коронавируса.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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