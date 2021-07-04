Песков назвал неприемлемыми попытки представить Россию участником конфликта в Донбассе
Москва не собирается закрывать глаза на проблемы жителей региона, которым своя страна объявила блокаду, и продолжит оказывать гуманитарную помощь, сказал представитель Кремля.
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Попытки Украины представить Россию участницей конфликта в Донбассе и размыть важность Минских договорённостей неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главная проблема — это то, что Украина не хочет выполнять Минские договорённости, последовательно пытается размывать [их] важность, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
По словам представителя Кремля, позиция Киева о том, что Россия является частью конфликта в Донбассе, "совершенно не соответствует действительности" и неприемлема ни для Москвы, ни для других участников "нормандской четвёрки". При этом Москва не собирается закрывать глаза на проблемы жителей региона, которым Украина объявила блокаду, и продолжит оказывать гуманитарную помощь.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможен полный разрыв отношений с регионом. По мнению политолога Михаила Погребинского, такой референдум позволит Зеленскому баллотироваться на второй срок и не оборвёт связь с юго-востоком страны.
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