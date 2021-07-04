Песков назвал неприемлемыми попытки представить Россию участником конфликта в Донбассе

Попытки Украины представить Россию участницей конфликта в Донбассе и размыть важность Минских договорённостей неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная проблема — это то, что Украина не хочет выполнять Минские договорённости, последовательно пытается размывать [их] важность, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".