НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков назвал неприемлемыми попытки представить Россию участником конфликта в Донбассе

Москва не собирается закрывать глаза на проблемы жителей региона, которым своя страна объявила блокаду, и продолжит оказывать гуманитарную помощь, сказал представитель Кремля.

4 июля, 11:58
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Попытки Украины представить Россию участницей конфликта в Донбассе и размыть важность Минских договорённостей неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главная проблема — это то, что Украина не хочет выполнять Минские договорённости, последовательно пытается размывать [их] важность, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

По словам представителя Кремля, позиция Киева о том, что Россия является частью конфликта в Донбассе, "совершенно не соответствует действительности" и неприемлема ни для Москвы, ни для других участников "нормандской четвёрки". При этом Москва не собирается закрывать глаза на проблемы жителей региона, которым Украина объявила блокаду, и продолжит оказывать гуманитарную помощь.

"Давайте расставим точки над "i": Зеленский заявил, что украинцы и россияне — не один народ

"Давайте расставим точки над "i": Зеленский заявил, что украинцы и россияне — не один народ

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможен полный разрыв отношений с регионом. По мнению политолога Михаила Погребинского, такой референдум позволит Зеленскому баллотироваться на второй срок и не оборвёт связь с юго-востоком страны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кремль назвал причины, затрудняющие встречу Путина и Зеленского

сегодня в 11:48

Песков объяснил, чем Байден отличается от Путина

сегодня в 12:20

Песков: Пример Турции показывает, что члены НАТО могут сотрудничать с Россией

сегодня в 12:13

"Не обидно": Смолов заявил, что слышал слова Черчесова о невызове в сборную из-за поста в Instagram

сегодня в 12:21

10 обычных вещей, от которых мужчины пребывали в шоке, когда впервые увидели голую женщину

сегодня в 12:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1