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Песков высказался о сроках выхода статьи Путина на тему Украины

Российский лидер озвучил идею о написании данного материала в ходе ежегодной прямой линии.

4 июля, 11:39
<p>Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что глава государства Владимир Путин в скором времени завершит свою статью, посвящённую украинской тематике.

"Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждём, когда президент завершит работу над своей статьёй, назовём её "Украинская статья" и будем надеяться, что уже скоро мы её увидим", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

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Напомним, что российский лидер заявил о намерении написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной 30 июня в ходе прямой линии. Путин выразил надежду, что со статьёй ознакомятся и в России, и в Незалежной. Место для публикации статьи президента будет объявлено позднее.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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