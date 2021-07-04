Песков высказался о сроках выхода статьи Путина на тему Украины

"Путин пишет о том, что действительно представляется для него абсолютно жизненно важным для нашей страны, для национального кода нашей страны и для будущего. Действительно, мы сейчас все ждём, когда президент завершит работу над своей статьёй, назовём её "Украинская статья" и будем надеяться, что уже скоро мы её увидим", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".