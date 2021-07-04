Песков считает, что на саммите Путина и Байдена доминировал конструктивизм
Однако потребуется время, чтобы он смог поменять реальное положение дел, заметил представитель Кремля.
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На прошедшем в Женеве саммите Владимира Путина и Джо Байдена доминировал конструктивизм. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конструктивизм всё-таки доминировал в Женеве. Может ли этот конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет", — сказал он в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По мнению представителя Кремля, на встрече лидеров двух сверхдержав была атмосфера, ориентированная на диалог, и потребуется время для её доведения до ведомых и менее суверенных государств. При этом Песков назвал этот диалог не двух единомышленников, а тех, кто имеет диаметрально противоположные позиции по большому числу вопросов.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин всегда будет уважать президента США. По его словам, глава государства очень реалистично смотрит на ситуацию и всегда уважителен в отношениях.
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