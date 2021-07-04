Песков считает, что на саммите Путина и Байдена доминировал конструктивизм

На прошедшем в Женеве саммите Владимира Путина и Джо Байдена доминировал конструктивизм. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конструктивизм всё-таки доминировал в Женеве. Может ли этот конструктивизм сразу поменять реальное положение дел? К сожалению, нет", — сказал он в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По мнению представителя Кремля, на встрече лидеров двух сверхдержав была атмосфера, ориентированная на диалог, и потребуется время для её доведения до ведомых и менее суверенных государств. При этом Песков назвал этот диалог не двух единомышленников, а тех, кто имеет диаметрально противоположные позиции по большому числу вопросов.