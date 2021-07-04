В Крыму из-за новых сильнейших ливней сошёл сель

В результате сильных ливней, вновь обрушившихся на Крым, на юго-западе республики сошёл сель. Всё случилось в селе Соколиное Бахчисарайского района, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В селе Соколиное Бахчисарайского района произошёл сход селевого потока. По предварительным данным, подтоплено одно частное домовладение", — сказано в записи на сайте ведомства.

На место происшествия выехала группа спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал. Как написал глава Крыма Сергей Аксёнов на странице во "ВКонтакте", есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка. На место происшествия выехали вице-премьер Евгений Кабанов, министр чрезвычайных ситуаций Сергей Садаклиев и председатель Комитета по водному хозяйству Игорь Вайль.

"Все службы работают в усиленном режиме, на каждом участке есть старший. Ситуация в Керчи и Ялте также находится на контроле оперативного штаба", — уточнил Аксёнов.

В результате ливней уже вышли из берегов реки Бельбек, Коккозка и Бага. По данным синоптиков, дожди в Крыму продолжатся в течение всего дня, на 4 и 5 июля объявлено штормовое предупреждение.