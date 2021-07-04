СМИ: США готовятся к долгой и тяжёлой войне с Россией и Китаем

Военный конфликт США с Россией и Китаем обсуждается уже не только в американских политических кругах, но и в местной прессе. Авторы изданий высказываются на эту тему и признают, что при таком повороте событий вероятно тяжёлое и долгое противостояние, пишет Global Times.

Так, консервативное издание The National Interest и либеральное агентство Bloomberg сошлись во мнении, что потенциальный конфликт будет "длительным и тяжёлым", если Китай начнёт атаку на Тайвань, а Россия устроит "балтийский блиц" и проверит обороноспособность НАТО. При этом Пентагон рассчитывает на победу уже на начальных этапах войны, об этом говорят и планы создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе.