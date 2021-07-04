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СМИ: США готовятся к долгой и тяжёлой войне с Россией и Китаем

По мнению аналитиков, на это указывают заявления и действия Белого дома, а также настроения в прессе.

4 июля, 10:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Военный конфликт США с Россией и Китаем обсуждается уже не только в американских политических кругах, но и в местной прессе. Авторы изданий высказываются на эту тему и признают, что при таком повороте событий вероятно тяжёлое и долгое противостояние, пишет Global Times.

Так, консервативное издание The National Interest и либеральное агентство Bloomberg сошлись во мнении, что потенциальный конфликт будет "длительным и тяжёлым", если Китай начнёт атаку на Тайвань, а Россия устроит "балтийский блиц" и проверит обороноспособность НАТО. При этом Пентагон рассчитывает на победу уже на начальных этапах войны, об этом говорят и планы создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе.

Военный эксперт рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем

Военный эксперт рассказал о стратегии США в случае войны с Россией и Китаем

По данным Times, администрация Джо Байдена настроена на затягивание и усиление соперничества, о чём свидетельствуют попытки объединения мировых демократий против Москвы и Пекина и ряд новых санкций. Публикации в американских СМИ и заявления Белого дома подчёркивают подготовку США к долгосрочной конфронтации, если не войне, однако такие шаги сближают Россию и Китай и углубляют их полноценное сотрудничество, заметили в издании.

Ранее Лайф рассказывал, что в США отреагировали на заявление Китая, который "больше не позволит унижать себя". Си Цзиньпин предупреждал, что тот, кто попробует поработить или третировать страну, "разобьёт себе голову".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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