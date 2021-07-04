В Казани неизвестные "заминировали" торговые центры и здание мэрии

Ряд центров и мэрию эвакуировали в Казани из-за сообщения об угрозе взрыва. Полиция закрыла машинами все входы в ТЦ, на месте также присутствуют пожарные.

"На электронную почту мэрии Казани пришло письмо о том, что все ТЦ "заминированы". Сообщение о "минировании" в городской мэрии официально подтвердили в пресс-службе. Здание обследовали и подозрительных предметов не нашли", — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.