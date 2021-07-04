В Казани неизвестные "заминировали" торговые центры и здание мэрии
Сообщения поступили по электронной почте, но после проверки подозрительных предметов не нашли.
Фото © ТАСС/Егор Алеев
Ряд центров и мэрию эвакуировали в Казани из-за сообщения об угрозе взрыва. Полиция закрыла машинами все входы в ТЦ, на месте также присутствуют пожарные.
"На электронную почту мэрии Казани пришло письмо о том, что все ТЦ "заминированы". Сообщение о "минировании" в городской мэрии официально подтвердили в пресс-службе. Здание обследовали и подозрительных предметов не нашли", — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.
А ранее Лайф рассказывал, как 4,5 тысячи человек эвакуировали из московского ТЦ "Белая дача" после сообщения о минировании. Тогда информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту компании.
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