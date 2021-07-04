Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования субъекта. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул особую значимость края в укреплении позиций России в балтийском регионе. По словам президента, Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и большими возможностями для привлечения крупных инвестиций, развития в сфере промышленности, АПК, экологии и туризма. Он также отметил важность повышения качества жизни людей в регионе, необходимость воспитания бережного и уважительного отношения к природным богатствам Янтарного края у молодёжи.

"Уверен, что инициатива и целеустремлённость помогут вам в решении масштабных задач на благо области и всей России", — заключил президент.