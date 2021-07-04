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Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

Глава государства отметил, что этот край играет значимую роль в укреплении позиций страны в балтийском регионе.

4 июля, 10:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования субъекта. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул особую значимость края в укреплении позиций России в балтийском регионе. По словам президента, Калининградская область обладает серьёзным потенциалом и большими возможностями для привлечения крупных инвестиций, развития в сфере промышленности, АПК, экологии и туризма. Он также отметил важность повышения качества жизни людей в регионе, необходимость воспитания бережного и уважительного отношения к природным богатствам Янтарного края у молодёжи.

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"Уверен, что инициатива и целеустремлённость помогут вам в решении масштабных задач на благо области и всей России", заключил президент.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, а также жителей республики с Днём независимости.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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