Скончался известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

Он скончался после длительной болезни. Прощание с Гумилевским состоится в Минске 6 июля, в траурном зале по адресу: улица Кульман, 33а, с 10:00 до 11:00 (совпадает с мск).

Гумилевский родился в Москве, а через три года вместе с семьёй переехал в Белоруссию. Более 50 лет своей жизни он посвятил работе со станковой и монументальной скульптурой. За свою творческую деятельность был удостоен звания народного художника Белоруссии. Также Гумилевский является лауреатом Государственной премии Белоруссии и членом секции скульптуры Союза страны.