Скончался известный белорусский скульптор Лев Гумилевский
Он умер на 92-м году жизни после длительной болезни. Церемония прощания назначена на 6 июля.
Фото © Facebook / Беларускi саюз мастакоў
Известный белорусский скульптор Лев Гумилевский ушёл из жизни 3 июля. Об этом сообщили в Белорусском союзе художников.
Он скончался после длительной болезни. Прощание с Гумилевским состоится в Минске 6 июля, в траурном зале по адресу: улица Кульман, 33а, с 10:00 до 11:00 (совпадает с мск).
Гумилевский родился в Москве, а через три года вместе с семьёй переехал в Белоруссию. Более 50 лет своей жизни он посвятил работе со станковой и монументальной скульптурой. За свою творческую деятельность был удостоен звания народного художника Белоруссии. Также Гумилевский является лауреатом Государственной премии Белоруссии и членом секции скульптуры Союза страны.
Ранее 2 июля на 87-м году жизни умер Николай Сличенко. Причина смерти народного артиста СССР пока не известна. В театре "Ромэн" заявили, что худрук не болел коронавирусом. Прощание с художественным руководителем Московского цыганского театра "Ромэн" пройдёт в театре 4 июля. Похоронят Сличенко на Троекуровском кладбище столицы.
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