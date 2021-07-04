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Скончался известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

Он умер на 92-м году жизни после длительной болезни. Церемония прощания назначена на 6 июля.

4 июля, 11:07
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/1509570669360991/photos/pcb.2871170653200979/2871170459867665/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Беларускi саюз мастакоў</a></p>

Фото © Facebook / Беларускi саюз мастакоў

Известный белорусский скульптор Лев Гумилевский ушёл из жизни 3 июля. Об этом сообщили в Белорусском союзе художников.

Он скончался после длительной болезни. Прощание с Гумилевским состоится в Минске 6 июля, в траурном зале по адресу: улица Кульман, 33а, с 10:00 до 11:00 (совпадает с мск).

Гумилевский родился в Москве, а через три года вместе с семьёй переехал в Белоруссию. Более 50 лет своей жизни он посвятил работе со станковой и монументальной скульптурой. За свою творческую деятельность был удостоен звания народного художника Белоруссии. Также Гумилевский является лауреатом Государственной премии Белоруссии и членом секции скульптуры Союза страны.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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