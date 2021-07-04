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Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем у берегов Крыма

В случае повторения ситуации реакция со стороны РФ будет жёсткой, подчеркнул представитель Кремля.

4 июля, 11:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/YorukIsik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yörük Işık</a></p>

Фото © Twitter / Yörük Işık

Провокации, подобно случившейся в Чёрном море с британским эсминцем Defender, планируются в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у старших товарищей — всё-таки за океаном", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По мнению представителя Кремля, эсминец ВМС Великобритании был просто инструментом провокации. Песков напомнил, что Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил причины случившегося, таким образом прощупываются узкие и слабые места в системе отслеживания целостности границы и реагирования. Он добавил, что, в случае повторения ситуации, реакция со стороны РФ будет жёсткой.

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Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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