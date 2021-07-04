Песков назвал зачинщиков провокации с британским эсминцем у берегов Крыма

Провокации, подобно случившейся в Чёрном море с британским эсминцем Defender, планируются в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у старших товарищей — всё-таки за океаном", — сказал Песков в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".