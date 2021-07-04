В Петербурге легковушка протаранила пешеходов после ДТП. Видео © LIFE

Легковой автомобиль в Северной столице в результате столкновения вылетел на тротуар и протаранил пешеходов. Инцидент случился на пересечении переулка Гривцова и Казанской улицы.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как минивэн врезается в легковушку, отчего та переворачивается на бок и летит в людей. В результате инцидента одного человека госпитализировали.