В Петербурге легковушка протаранила пешеходов после ДТП
После столкновения с минивэном автомобиль отлетел в стоявших у перехода людей, одного госпитализировали.
В Петербурге легковушка протаранила пешеходов после ДТП. Видео © LIFE
Легковой автомобиль в Северной столице в результате столкновения вылетел на тротуар и протаранил пешеходов. Инцидент случился на пересечении переулка Гривцова и Казанской улицы.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как минивэн врезается в легковушку, отчего та переворачивается на бок и летит в людей. В результате инцидента одного человека госпитализировали.
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