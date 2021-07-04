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В Петербурге легковушка протаранила пешеходов после ДТП

После столкновения с минивэном автомобиль отлетел в стоявших у перехода людей, одного госпитализировали.

4 июля, 11:18

В Петербурге легковушка протаранила пешеходов после ДТП. Видео © LIFE

Легковой автомобиль в Северной столице в результате столкновения вылетел на тротуар и протаранил пешеходов. Инцидент случился на пересечении переулка Гривцова и Казанской улицы.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как минивэн врезается в легковушку, отчего та переворачивается на бок и летит в людей. В результате инцидента одного человека госпитализировали.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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