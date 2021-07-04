Песков указал на блокировку попыток Германии и Франции задать новый тон в диалоге с Россией

"Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией [со стороны младоевропейцев]. Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы", — сказал представитель Кремля.