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Песков указал на блокировку попыток Германии и Франции задать новый тон в диалоге с Россией

Представитель Кремля заметил, что в Европе сложилась парадоксальная ситуация.

4 июля, 11:35
<p>Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва"/Игорь Иванко</p>

Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Младоевропейцы блокируют любые попытки Берлина и Парижа задать новый тон в диалоге с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией [со стороны младоевропейцев]. Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы", — сказал представитель Кремля.

По его словам, в Европе сложилась парадоксальная ситуация – там молодые европейцы фактически провоцируют напряжённость.

"Такая позиция нелогична": Песков оценил отказ лидеров стран ЕС от встречи с Путиным

"Такая позиция нелогична": Песков оценил отказ лидеров стран ЕС от встречи с Путиным

Ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. При этом исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите ЕС с российским лидером. Позже лидеры Евросоюза всё же решили тоже отказаться от этой идеи.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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