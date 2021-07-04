Песков указал на блокировку попыток Германии и Франции задать новый тон в диалоге с Россией
Представитель Кремля заметил, что в Европе сложилась парадоксальная ситуация.
Дмитрий Песков. Фото © Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Младоевропейцы блокируют любые попытки Берлина и Парижа задать новый тон в диалоге с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией [со стороны младоевропейцев]. Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы", — сказал представитель Кремля.
По его словам, в Европе сложилась парадоксальная ситуация – там молодые европейцы фактически провоцируют напряжённость.
Ранее авторитетные западные СМИ сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС. При этом исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите ЕС с российским лидером. Позже лидеры Евросоюза всё же решили тоже отказаться от этой идеи.
Комментариев: 0