Кремль назвал причины, затрудняющие встречу Путина и Зеленского

Невыполнение Киевом Минских договорённостей и давление на политическую оппозицию внутри Украины затрудняют подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Что <…> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении Минских договорённостей, ещё, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несёт порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов", — объяснил представитель Кремля.

Песков указал также на желание лидера Незалежной избавиться от своих успешных политических оппонентов с помощью открытия уголовных дел.