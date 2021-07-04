Кремль назвал причины, затрудняющие встречу Путина и Зеленского
Песков указал, в частности, на желание лидера Незалежной избавиться от своих успешных политических оппонентов с помощью уголовных дел.
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin
Невыполнение Киевом Минских договорённостей и давление на политическую оппозицию внутри Украины затрудняют подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Что <…> затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении Минских договорённостей, ещё, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несёт порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов", — объяснил представитель Кремля.
Песков указал также на желание лидера Незалежной избавиться от своих успешных политических оппонентов с помощью открытия уголовных дел.
Напомним, что российский лидер заявил о намерении написать статью по истории русского народа и его связи с Украиной 30 июня в ходе прямой линии. Путин выразил надежду, что со статьёй ознакомятся и в России, и в Незалежной. Место для публикации статьи президента будет объявлено позднее.
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