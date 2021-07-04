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Худрука театра "Ромэн" Сличенко проводили в последний путь аплодисментами

Похороны народного артиста СССР состоятся на Троекуровском кладбище.

4 июля, 12:41

Церемония прощания с худруком театра "Ромэн" Николаем Сличенко. Видео © LIFE

В Московском цыганском театре "Ромэн" прошла церемония прощания с народным артистом СССР и художественным руководителем театра Николаем Сличенко. Под аплодисменты и крики "Браво" его коллеги и поклонники проводили артиста в последний путь.

Проститься со Сличенко пришли многие деятели культуры. Церемония проходила на сцене театра, в центре которой был установлен гроб в окружении красных и белых цветов. Коллеги выступили с речами, поблагодарив Сличенко за его деятельность. После церемонии гроб вынесли на улицу, где погрузили в катафалк. Отпевание состоялось в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, похоронят Сличенко на Троекуровском кладбище.

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"Ничего не предвещало": В театре "Ромэн" заявили, что Николай Сличенко умер не от ковида

Напомним, Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни. Причина смерти народного артиста СССР пока не известна. Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. Часть его детства пришлась на Великую Отечественную войну, во время которой он потерял отца. После войны его семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там он услышал о существовании цыганского театра в Москве. В 1951 году Сличенко был принят в "Ромэн", а с 1977-го стал главным режиссёром театра.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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