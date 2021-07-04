Зеленский заявил, что Турция построит корвет для Украины до конца 2023 года

Украинский корвет будет достроен до 2023 года, первый корпус корабля уже заложен в Турции. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023 года", — сказал Зеленский перед моряками в Одессе.

По словам главы государства, "турецкие друзья" активно поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины. Также в скором времени в страну должны прибыть беспилотники Bayraktar, которые поступят в состав авиации. Экипажи для них уже заканчивают подготовку в Турции. Кроме того, продолжается активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота за счёт отечественных образцов вооружения и военной техники.