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Зеленский заявил, что Турция построит корвет для Украины до конца 2023 года

Ожидается также скорое прибытие в Незалежную турецких беспилотников, экипаж для которых сейчас заканчивает подготовку.

4 июля, 13:02
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/v-odesi-volodimir-zelenskij-vzyav-uchast-v-urochistih-zahoda-69297" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт президента Украины

Украинский корвет будет достроен до 2023 года, первый корпус корабля уже заложен в Турции. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023 года", — сказал Зеленский перед моряками в Одессе.

По словам главы государства, "турецкие друзья" активно поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины. Также в скором времени в страну должны прибыть беспилотники Bayraktar, которые поступят в состав авиации. Экипажи для них уже заканчивают подготовку в Турции. Кроме того, продолжается активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота за счёт отечественных образцов вооружения и военной техники.

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Ранее депутат Рады заподозрил, что вместо Зеленского страной руководит его двойник. Ироничная публикация напоминает о том, как раньше президент рассуждал о тесной связи и братстве двух народов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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