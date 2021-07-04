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В России назвали чистым пиаром заявление Трампа о "Северном потоке – 2"

Слова бывшего американского лидера ничего общего с действительностью не имеют, считает политолог.

4 июля, 13:53
<p>Фото © Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что ему якобы удалось серьёзно затруднить строительство газопровода "Северный поток – 2", являются ничем иным, как пиаром. Такую точку зрения высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Если бы ему удалось остановить (строительство. — Прим. Лайфа), то "Северного потока – 2" не было бы. Поэтому это заявление Трампа — это чистый пиар и ничего общего с действительностью не имеет", — сказал он в беседе с RT.

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Брутер также объяснил, почему нынешний президент США Джо Байден не вводит санкции из-за газопровода. "Северный поток – 2" почти достроен, поэтому наказывать строителей уже бессмысленно, а вводить санкции против германских получателей — это достаточно опасно.

Ранее Лайф сообщал, что Трампа признали одним из худших президентов США. Первые три строчки рейтинга заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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