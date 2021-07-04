В России назвали чистым пиаром заявление Трампа о "Северном потоке – 2"

Слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что ему якобы удалось серьёзно затруднить строительство газопровода "Северный поток – 2", являются ничем иным, как пиаром. Такую точку зрения высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Если бы ему удалось остановить (строительство. — Прим. Лайфа), то "Северного потока – 2" не было бы. Поэтому это заявление Трампа — это чистый пиар и ничего общего с действительностью не имеет", — сказал он в беседе с RT.

Брутер также объяснил, почему нынешний президент США Джо Байден не вводит санкции из-за газопровода. "Северный поток – 2" почти достроен, поэтому наказывать строителей уже бессмысленно, а вводить санкции против германских получателей — это достаточно опасно.