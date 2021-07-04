Врачи в Энгельсе бросили бездомного на полу больницы и попинали. Видео © VK / "Энгельс онлайн"

В городе Энгельс Саратовской области в городскую поликлинику № 1 привезли бездомного инвалида, однако выделять ему отдельное место в палате врачи не спешили. С носилок при участии охраны его скинули на пол в коридоре и ногами попытались убрать руки мужчины с прохода. Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях.

"Вот так лежи, это твоя кровать на сегодня", — сказала одна из врачей.

На ситуацию обратил внимание заместитель председателя правительства региона Роман Грибов. В "Инстаграме" он назвал её "совершенно дикой" и добавил, что будет требовать увольнения главного врача поликлиники. По его словам, в каком социальном положении ни находился бы человек, он имеет равные права, в том числе и на медицинскую помощь.

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку произошедшего. Главврач больницы Аслан Юанов также уже дал комментарий и принёс извинения. По его словам, он прервал выходные и срочно выехал в медучреждение. Юанов назвал случившееся грубейшим нарушением морально-этических норм и должностных обязанностей со стороны сотрудников приёмного отделения больницы.