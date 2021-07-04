НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Твоя кровать": Врачи бросили бездомного на полу больницы и попинали

На историю уже обратили внимание в Правительстве Саратовской области, где потребовали увольнения главврача. Сам он уже принёс извинения за случившееся.

4 июля, 13:35

Врачи в Энгельсе бросили бездомного на полу больницы и попинали. Видео © VK / "Энгельс онлайн"

В городе Энгельс Саратовской области в городскую поликлинику № 1 привезли бездомного инвалида, однако выделять ему отдельное место в палате врачи не спешили. С носилок при участии охраны его скинули на пол в коридоре и ногами попытались убрать руки мужчины с прохода. Видеозапись произошедшего появилась в соцсетях.

"Вот так лежи, это твоя кровать на сегодня", — сказала одна из врачей.

На ситуацию обратил внимание заместитель председателя правительства региона Роман Грибов. В "Инстаграме" он назвал её "совершенно дикой" и добавил, что будет требовать увольнения главного врача поликлиники. По его словам, в каком социальном положении ни находился бы человек, он имеет равные права, в том числе и на медицинскую помощь.

"Заколебала уже всех и вся!": В Костроме санитарка жестоко избила пожилую беззащитную пациентку

"Заколебала уже всех и вся!": В Костроме санитарка жестоко избила пожилую беззащитную пациентку

Региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку произошедшего. Главврач больницы Аслан Юанов также уже дал комментарий и принёс извинения. По его словам, он прервал выходные и срочно выехал в медучреждение. Юанов назвал случившееся грубейшим нарушением морально-этических норм и должностных обязанностей со стороны сотрудников приёмного отделения больницы.

"Всё не так, как вы думаете": Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии

"Всё не так, как вы думаете": Лайф узнал подробности "удушения" мальчика-инвалида в интернате для умственно отсталых детей в Ингушетии

Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине трое подростков сбежали из больницы. На данный момент беглецов уже нашли живыми, обстоятельства побега и причины выясняются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Под Саратовом трёхлетний ребёнок выстрелил себе в лицо

сегодня в 00:16

"У меня биполярное расстройство": 10 откровений о том, почему бездомные выбрали жизнь на улице

10 мая, 10:30

"За жирную тварь заступился": В Воронеже отец и сын избили трёх женщин

сегодня в 14:08

Ещё один наш в Европе: "Краснодар" продал российского форварда в датский клуб

сегодня в 14:00

Модель примерила настолько крошечный купальник, что никто и не заметил, в чём тут подвох

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1