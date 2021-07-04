Захарова уличила ЕС в "шельмовании" Венгрии из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии, которая приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

"Видимо, с точки зрения ценностей Евросоюза — континента, подарившего миру Никколо Макиавелли, Иммануила Канта и Сёрена Кьеркегора — принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике ещё до получения базовых знаний об окружающем мире", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила об утверждённом в 2000 году в ЕС официальном девизе In varietate concordia, который переводится как "согласие (единство) в разнообразии". По её мнению, в документах Евросоюза содержится призыв "дайте каждому быть собой", но в действительности там "принято шельмовать отличающихся".