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Захарова уличила ЕС в "шельмовании" Венгрии из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Ранее в Еврокомиссии возмутились венгерским законопроектом, ограничивающим распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

4 июля, 13:26

Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику стран Евросоюза в отношении Венгрии, которая приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

"Видимо, с точки зрения ценностей Евросоюза — континента, подарившего миру Никколо Макиавелли, Иммануила Канта и Сёрена Кьеркегора — принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике ещё до получения базовых знаний об окружающем мире", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова напомнила об утверждённом в 2000 году в ЕС официальном девизе In varietate concordia, который переводится как "согласие (единство) в разнообразии". По её мнению, в документах Евросоюза содержится призыв "дайте каждому быть собой", но в действительности там "принято шельмовать отличающихся".

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Напомним, что Европейская комиссия 23 июня официально запросила Министерство юстиции Венгрии по поводу законопроекта, ограничивающего распространение материалов среди несовершеннолетних о гомосексуальности и смене пола. В ЕК заявили, что серьёзно сомневаются относительно соответствия венгерского законопроекта фундаментальным правам, изложенным в Хартии ЕС по правам человека, а также ряду положений европейского законодательства.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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