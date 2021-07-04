Число погибших при крушении военного самолёта на Филиппинах возросло до 45

Число погибших в результате крушения военного самолёта на Филиппинах увеличилось до 45, сообщает Reuters со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

По данным агентства, среди жертв катастрофы — гражданские, которые находились на земле в момент падения С-130. Число пострадавших составляет 50 человек, ещё пять военнослужащих числятся пропавшими без вести. На месте трагедии продолжается разбор завалов.