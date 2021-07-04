Число погибших при крушении военного самолёта на Филиппинах возросло до 45
На месте трагедии продолжается разбор завалов. Пять военнослужащих числятся пропавшими без вести.
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Число погибших в результате крушения военного самолёта на Филиппинах увеличилось до 45, сообщает Reuters со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.
По данным агентства, среди жертв катастрофы — гражданские, которые находились на земле в момент падения С-130. Число пострадавших составляет 50 человек, ещё пять военнослужащих числятся пропавшими без вести. На месте трагедии продолжается разбор завалов.
Напомним, военный самолёт потерпел крушение в провинции Сулу на Филиппинах. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция. Ранее сообщалось, что с разбившегося самолёта было спасено по меньшей мере 40 человек. Изначально говорилось о 17 погибших.
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