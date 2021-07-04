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Число погибших при крушении военного самолёта на Филиппинах возросло до 45

На месте трагедии продолжается разбор завалов. Пять военнослужащих числятся пропавшими без вести.

4 июля, 13:37
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Число погибших в результате крушения военного самолёта на Филиппинах увеличилось до 45, сообщает Reuters со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.

По данным агентства, среди жертв катастрофы — гражданские, которые находились на земле в момент падения С-130. Число пострадавших составляет 50 человек, ещё пять военнослужащих числятся пропавшими без вести. На месте трагедии продолжается разбор завалов.

Число погибших при крушении самолёта на Филиппинах достигло 29

Число погибших при крушении самолёта на Филиппинах достигло 29

Напомним, военный самолёт потерпел крушение в провинции Сулу на Филиппинах. На месте крушения работают оперативные службы, ведётся спасательная операция. Ранее сообщалось, что с разбившегося самолёта было спасено по меньшей мере 40 человек. Изначально говорилось о 17 погибших.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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