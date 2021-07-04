Женщина погибла в результате схода селя в Крыму

Селевой поток в селе Бахчисарайского района Крыма. Видео © Соцсети

Одна женщина погибла и ещё одна пострадала в результате схода селя в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

По предварительной информации, двух женщин смыло селевым потоком, одна из них погибла, вторую доставили в районную больницу, её жизни ничего не угрожает.

Сейчас идёт эвакуация жителей подтопленных домов в селе Соколиное, где стихия затронула более 50 частных домовладений. Начальник регионального главка МЧС Аркадий Ожигин призвал всех жителей района покинуть участки, если они находятся рядом с руслами рек, включая пересохшие.