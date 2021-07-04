Женщина погибла в результате схода селя в Крыму
Сейчас началась эвакуация жителей пострадавшего из-за сильных ливней района. Людей, живущих рядом с руслами рек, призывают покинуть свои участки.
Селевой поток в селе Бахчисарайского района Крыма. Видео © Соцсети
Одна женщина погибла и ещё одна пострадала в результате схода селя в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
По предварительной информации, двух женщин смыло селевым потоком, одна из них погибла, вторую доставили в районную больницу, её жизни ничего не угрожает.
Сейчас идёт эвакуация жителей подтопленных домов в селе Соколиное, где стихия затронула более 50 частных домовладений. Начальник регионального главка МЧС Аркадий Ожигин призвал всех жителей района покинуть участки, если они находятся рядом с руслами рек, включая пересохшие.
Ранее крымчан и туристов предупредили о подъёме уровня рек на полуострове. В республике объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля.
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