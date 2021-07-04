"За жирную тварь заступился": В Воронеже отец и сын избили трёх женщин
Автор ролика на кадрах обращается к мужчине по имени Максим с призывом "Иди, ударь", но того сначала удаётся удержать спутнице.
В Воронеже отец и сын избили женщин. Видео © Соцсети
В центре Воронежа отец и сын избили трёх женщин, которые оскорбили девушку молодого человека. Одна из потерпевших назвала девушку жирной, из-за чего парень пустил в ход руки и ноги. Конфликт произошёл на Адмиралтейской площади.
Судя по кадрам, сначала отец и сын ответили женщинам нецензурно. Однако женщина продолжала провоцировать оппонентов. Автор ролика на кадрах обращается к мужчине по имени Максим с призывом "Иди, ударь". Того от агрессии сначала удаётся удержать спутнице, но после слов "за какую-то жирную тварь заступился" он бросается на женщину, а его сын с разбега бьёт её сестру в живот, затем достаётся её дочери. Женщина от удара отлетела в кусты. Какие травмы получила девушка, автор видео не уточнила.
"Нас избили. Меня, мою сестру и мою дочь... Я сначала не хотела раздувать эту ситуацию и ехать на освидетельствование. Но моей сестре стало намного хуже, у неё был сильный удар в живот", — написала одна из пострадавших женщин под видео в соцсетях и уточнила, что обратилась в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что по факту избиения проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе разгорелся нешуточный конфликт между пассажиркой и водителем такси. Агрессивная девушка в жёсткой форме требовала отвезти её в Югорск. При этом она наносила удары по лицу водителю и нецензурно выражалась.
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