В Воронеже отец и сын избили женщин. Видео © Соцсети

В центре Воронежа отец и сын избили трёх женщин, которые оскорбили девушку молодого человека. Одна из потерпевших назвала девушку жирной, из-за чего парень пустил в ход руки и ноги. Конфликт произошёл на Адмиралтейской площади.

Судя по кадрам, сначала отец и сын ответили женщинам нецензурно. Однако женщина продолжала провоцировать оппонентов. Автор ролика на кадрах обращается к мужчине по имени Максим с призывом "Иди, ударь". Того от агрессии сначала удаётся удержать спутнице, но после слов "за какую-то жирную тварь заступился" он бросается на женщину, а его сын с разбега бьёт её сестру в живот, затем достаётся её дочери. Женщина от удара отлетела в кусты. Какие травмы получила девушка, автор видео не уточнила.

"Нас избили. Меня, мою сестру и мою дочь... Я сначала не хотела раздувать эту ситуацию и ехать на освидетельствование. Но моей сестре стало намного хуже, у неё был сильный удар в живот", — написала одна из пострадавших женщин под видео в соцсетях и уточнила, что обратилась в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили, что по факту избиения проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.