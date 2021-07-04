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Врач назвал не привитых от ковида "фабриками по созданию новых штаммов"

По его мнению, человеческий организм — это единственный источник распространения новых мутаций вируса. Чем больше непривитых людей, тем свободнее коронавирус может размножаться и изменяться.

4 июля, 14:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Люди, которые не прошли вакцинацию, не только рискуют своим здоровьем, но и являются "фабриками по производству новых штаммов". Об этом заявил профессор отделения инфекционных заболеваний Медицинского центра Вандербильтского университета доктор Уильям Шаффнер телеканалу CNN.

Специалист отмечает, что сейчас человеческий организм — это единственный источник распространения новых мутаций вируса. По его словам, чем больше непривитых людей, тем свободнее коронавирус может размножаться и изменяться. Причём эти мутации могут никак не повлиять на вирус или даже ослабить его, а могут, наоборот, сделать его более опасным, наделить способностью заражать большее количество людей.

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Шаффнер утверждает, что непривитый человек может воспроизвести мутировавшую версию вируса, если она окажется успешной, то станет новым вариантом CoViD-19.

Ранее Лайф писал, что 4 июля в России за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев ковида, это максимум с 2 января. Больше всего заражённых в Москве — 5747 человек, Московской области — 1889, Санкт-Петербурге — 1151. За сутки 15 484 пациента выписаны из больниц в связи с выздоровлением. За это же время в стране зарегистрировали 663 смерти из-за коронавируса.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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