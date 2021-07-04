Ущерб по делу против мэра Лобни оценили в 5 миллионов рублей

Следственный комитет намерен подать в суд ходатайство с требованием арестовать главу Лобни Евгения Смышляева, который был задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, своими действиями чиновник причинил ущерб в размере 5 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Смышляев был задержан 2 июля после обысков в администрации. Он провёл две ночи в Химкинском изоляторе временного содержания. Следственные действия с ним не проводились, так как вечером в день задержания ему потребовалась медицинская помощь. Свою вину чиновник отрицает. Вопрос об аресте будет решаться по итогам допроса.