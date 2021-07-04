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Ущерб по делу против мэра Лобни оценили в 5 миллионов рублей

Глава города был задержан 2 июля по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

4 июля, 14:30
<p>Фото © Facebook/<a href="https://ru-ru.facebook.com/photo/?fbid=103995880234170&set=ecnf.100018712750794" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Смышляев</a></p>

Фото © Facebook/Евгений Смышляев

Следственный комитет намерен подать в суд ходатайство с требованием арестовать главу Лобни Евгения Смышляева, который был задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, своими действиями чиновник причинил ущерб в размере 5 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Смышляев был задержан 2 июля после обысков в администрации. Он провёл две ночи в Химкинском изоляторе временного содержания. Следственные действия с ним не проводились, так как вечером в день задержания ему потребовалась медицинская помощь. Свою вину чиновник отрицает. Вопрос об аресте будет решаться по итогам допроса.

СМИ: Мэр Лобни задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

СМИ: Мэр Лобни задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

А в начале июня в Москве арестовали высокопоставленного чиновника Минобрнауки. Его задержали с поличным прямо в центре столицы во время получения крупной суммы денег.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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