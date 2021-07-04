Новый король: Ферстаппен выиграл третий Гран-при "Формулы-1" подряд, Мазепин опять последний
А вот продливший контракт с "Мерседесом" британец Льюис Хэмилтон остался за пределами тройки лидеров.
Фото © Twitter/F1
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии "Формулы-1". Для гонщика из Нидерландов это стало третьей победой кряду.
Вторым стал пилот "Мерседеса" Вальтери Боттас, на третьем месте остановился Ландо Норрис из "Макларена". За бортом призовой тройки остался действующий чемпион "Королевских гонок" британец Льюис Хэмилтон. Последним из финишировавших стал в очередной раз россиянин Никита Мазепин.
Благодаря своей победе Ферстаппен продолжил уходить в отрыв от Хэмилтона в общем зачёте и ещё сильнее приблизил первое для себя чемпионство по итогам сезона. Следующая гонка состоится 18 июля в Великобритании.
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