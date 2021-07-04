Moet Hennessy сообщила о планах "как можно скорее" возобновить поставки шампанского в Россию
Из-за нового требования упоминать "игристое вино" на этикетке произошла "кратковременная приостановка" ввоза напитков в РФ.
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Компания Moet Hennessy намерена привести упаковку в соответствие с новым законом РФ об игристых винах и возобновить поставки продукции в РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение организации.
"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", — отметили в Moet Hennessy, уточнив, что из-за нового требования упоминать "игристое вино" на этикетке произошла "кратковременная приостановка поставок" в РФ.
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Напомним, ранее Moet Hennessy предупредила об отказе поставлять алкоголь в Россию. Производитель сообщил, что, согласно требованиям нового закона, будет вынужден пересертифицировать продукцию. Отметим, что поправки вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, ограничивается использование понятия "шампанское" зарубежными производителями.
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