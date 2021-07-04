Moet Hennessy сообщила о планах "как можно скорее" возобновить поставки шампанского в Россию

Компания Moet Hennessy намерена привести упаковку в соответствие с новым законом РФ об игристых винах и возобновить поставки продукции в РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение организации.

"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", — отметили в Moet Hennessy, уточнив, что из-за нового требования упоминать "игристое вино" на этикетке произошла "кратковременная приостановка поставок" в РФ.