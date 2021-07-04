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Россиянка обвинила мужа воспитательницы детсада в избиении своего сына

О случившемся девушке поведала нянечка, однако руководство учреждения и матери других детей не согласны с этим.

4 июля, 15:27
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Жительница Ставрополя Виктория сообщила, что её полуторагодовалого сына избили в частном детском саду, причём сделал это муж воспитательницы, который любит устраивать для детей игру под названием "Пустить в космос". После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, на неё с критикой обрушились родители других детей, однако, как родительница заметила Лайфу, причин этого она не понимает.

Всё началось в июне, когда мальчик стал ходить в частный детсад на улице Пригородной. С начала ребёнок плакал и не хотел идти, Виктория же списывала это на акклиматизацию. В один момент она забрала ребёнка с разбитой губой. Сообщив об этом воспитателю, девушка узнала, что ответственная за детей даже не была в курсе случившегося. Затем произошёл новый случай травм мальчика, однако на ссадины обратила внимание уже сама воспитатель. При этом ребёнок был в новой футболке, что ранее происходило очень редко.

"Воспитательница сказала, что он ударился о кроватку. В субботу мне позвонила одна мамочка из садика и сказала, что нам надо встретиться, поговорить насчёт ссадин. На встречу также пришла нянечка, которая показала фотографии, что он в крови весь", — отметила Виктория.

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Со слов нянечки, в садик пришёл муж воспитательницы раньше времени и, когда дети, проснувшись, начали шуметь, поднялся на второй этаж, где спят малыши, взял мальчика за ноги, перевернул вниз головой и "запустил его в космос". Видимо, приземление ребёнка произошло не по задуманному мужчиной плану, ведь лицо малыша оказалось в крови. Когда мама забрала сына, они отправились в больницу, где их положили на обследование. Рентген подтвердил сотрясение мозга у малыша. Также Виктория планирует сдать мочу на анализ, подозревая, что её сына могли чем-то накачивать для того, чтобы он крепче спал.

Руководство детсада отрицает все обвинения и заявляет, что ребёнок ударился сам. На его стороне также находятся родители других детей. Однако Виктория не собирается сдаваться, она написала заявление в полицию, которая уже начала проверку. Также в истории разбирается краевая прокуратура.

Ранее Лайф рассказывал о похищении мальчика в Нижнем Новгороде. Местный житель сделал это, чтобы искупать ребёнка. Приехавшие на место сотрудники полиции застали мальчика расхаживающим по квартире похитителя в полотенце.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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