Россиянка обвинила мужа воспитательницы детсада в избиении своего сына

Жительница Ставрополя Виктория сообщила, что её полуторагодовалого сына избили в частном детском саду, причём сделал это муж воспитательницы, который любит устраивать для детей игру под названием "Пустить в космос". После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, на неё с критикой обрушились родители других детей, однако, как родительница заметила Лайфу, причин этого она не понимает.

Всё началось в июне, когда мальчик стал ходить в частный детсад на улице Пригородной. С начала ребёнок плакал и не хотел идти, Виктория же списывала это на акклиматизацию. В один момент она забрала ребёнка с разбитой губой. Сообщив об этом воспитателю, девушка узнала, что ответственная за детей даже не была в курсе случившегося. Затем произошёл новый случай травм мальчика, однако на ссадины обратила внимание уже сама воспитатель. При этом ребёнок был в новой футболке, что ранее происходило очень редко.

"Воспитательница сказала, что он ударился о кроватку. В субботу мне позвонила одна мамочка из садика и сказала, что нам надо встретиться, поговорить насчёт ссадин. На встречу также пришла нянечка, которая показала фотографии, что он в крови весь", — отметила Виктория.

Со слов нянечки, в садик пришёл муж воспитательницы раньше времени и, когда дети, проснувшись, начали шуметь, поднялся на второй этаж, где спят малыши, взял мальчика за ноги, перевернул вниз головой и "запустил его в космос". Видимо, приземление ребёнка произошло не по задуманному мужчиной плану, ведь лицо малыша оказалось в крови. Когда мама забрала сына, они отправились в больницу, где их положили на обследование. Рентген подтвердил сотрясение мозга у малыша. Также Виктория планирует сдать мочу на анализ, подозревая, что её сына могли чем-то накачивать для того, чтобы он крепче спал.

Руководство детсада отрицает все обвинения и заявляет, что ребёнок ударился сам. На его стороне также находятся родители других детей. Однако Виктория не собирается сдаваться, она написала заявление в полицию, которая уже начала проверку. Также в истории разбирается краевая прокуратура.