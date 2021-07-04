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Папа римский Франциск госпитализирован

О результатах хирургического вмешательства Ватикан планирует проинформировать дополнительно.

4 июля, 15:35
<p>Фото ©<a href="http://www.photogallery.va/content/photogallery/en/papi/franciscus.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт Ватикана</a></p>

Фото © Сайт Ватикана

Папа римский Франциск попал в клинику, где ему проведут плановую операцию по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Об этом сообщила пресс-служба печати Святого престола.

"Папа римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза", — сказано в заявлении.

Дата проведения хирургического вмешательства намечена на сегодня. О её результатах будет проинформировано дополнительно. При этом за несколько часов до госпитализации папа поприветствовал публику на площади Святого Петра, провёл традиционную проповедь и сообщил о планах поездок в Будапешт и Словакию в сентябре.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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