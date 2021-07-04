Папа римский Франциск госпитализирован

Папа римский Франциск попал в клинику, где ему проведут плановую операцию по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Об этом сообщила пресс-служба печати Святого престола.

"Папа римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза", — сказано в заявлении.

Дата проведения хирургического вмешательства намечена на сегодня. О её результатах будет проинформировано дополнительно. При этом за несколько часов до госпитализации папа поприветствовал публику на площади Святого Петра, провёл традиционную проповедь и сообщил о планах поездок в Будапешт и Словакию в сентябре.