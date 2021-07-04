Представитель МакSим опровергла слухи о миллионных расходах на лечение певицы

Лечение певицы МакSим стоит не так дорого, как подают это в СМИ, ни о каких миллионных расходах речи не идёт. Об этом сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

"Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — написала она в сториз в "Инстаграме".