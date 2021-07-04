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Представитель МакSим опровергла слухи о миллионных расходах на лечение певицы

Состояние Марины Абросимовой по-прежнему оценивается как тяжёлое, значительных изменений нет.

4 июля, 15:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKeQ2KepuNU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Лечение певицы МакSим стоит не так дорого, как подают это в СМИ, ни о каких миллионных расходах речи не идёт. Об этом сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.

"Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — написала она в сториз в "Инстаграме".

Состояние Марины Абросимовой по-прежнему оценивается как тяжёлое, значительных изменений нет. В официальной группе певицы сказано, что медики больше не делают новых тестов на коронавирус, а занимаются лечением девушки.

Врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО

Врач рассказала, чем может обернуться для певицы МакSим долгое пребывание на ЭКМО

Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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