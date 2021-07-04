Представитель МакSим опровергла слухи о миллионных расходах на лечение певицы
Состояние Марины Абросимовой по-прежнему оценивается как тяжёлое, значительных изменений нет.
Фото © Instagram / maksimartist
Лечение певицы МакSим стоит не так дорого, как подают это в СМИ, ни о каких миллионных расходах речи не идёт. Об этом сообщила пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская.
"Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", — написала она в сториз в "Инстаграме".
Состояние Марины Абросимовой по-прежнему оценивается как тяжёлое, значительных изменений нет. В официальной группе певицы сказано, что медики больше не делают новых тестов на коронавирус, а занимаются лечением девушки.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее — к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%.
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